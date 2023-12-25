الحرب تعتصر اقتصاد تل أبيب.. تتسبب في عجز بالموازنة 23 مليار شيكل

تعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تبعات الحرب الحالية في تل أبيب، حيث تسببت الحرب في عجز بالموازنة يصل إلى 23 مليار شيكل. يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الاضطراب والاستياء، حيث يطالب الناس بوقف الحرب واستقالة رئيس الحكومة.





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