الحرية المصرية ي denounce الإعتداء الإسرائيلي على لبنان ويطالب المجتمع الدولي بالمساءلة

أدان حزب الحرية المصرى ، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، العدوان ال إسرائيل ى الغاشم على لبنان والشعب ال لبنان ى، وعملية الاغتيال الغادرة التى استهدفتوقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى ، إن هذا العمل الإرهابى الجبان الذى نفذه جيش الاحتلال ال إسرائيل ى، يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ويهدد بتوسيع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، بعد تعنت الجانب ال إسرائيل ى وإصراره على مواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعبين ال لبنان ى والفلسطينى.

وأضاف أن إصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب جرائم حرب الإبادة الجماعية فى حق الشعوب العربية، يتطلب سرعة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لعدم تأجيج الصراع ودخول المنطقة فى دوامة العنف والفوضى تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية. وطالب رئيس حزب الحرية المصرى، المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها فى حق الإنسانية، ووقف الممارسات الإسرائيلية الإجرامية، حتى لا تدخل المنطقة فى أتون حرب يدفع ثمنها الشعوب.

وشدد على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية وجميع الدول الداعية للسلام والاستقرار لتقديم الدعم السياسى والإنسانى للشعبين اللبنانى والفلسطينى، الذين يتعرضون للحصار والتشريد والتجويع. وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الموقف المصرى ثابت، وداعم للشعب اللبنانى والفلسطينى، وحذر من خطورة مواصلة الجرائم الإسرائيلية وتداعياتها الأمن والاستقرار بالمنطقة.الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى أثناء وصول نتنياهوالجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر الله وغاراتنا لن تتوقفالحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار

إسرائيل لبنان حزب الحرية المصرى العدوان المساءلة

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