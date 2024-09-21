الحالة الصحية في أسوان.. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسباب

الحالة الصحية في أسوان .. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسبابالقضية أمام النائب العام.. ماذا قالت وزارة الداخلية عن قضية صلاح التيجانياطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقرير المقدم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أداء كل الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس الماضية؛ للتعرف على أوجه القصور.- المراجعة القانونية الدقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

- دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة. - تحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما.- توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.

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