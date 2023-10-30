الجيش الأوكراني يعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في القرم

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ"أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

أوكرانيا تهاجم منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه القرمأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم........... اقرأ أكثر ⮕

أوكرانيا تضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في القرمالمقالات والأخبار التي كتبها أو شارك في كتابتها: رولا السبعاوي اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرمأعلنت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين، أن كييف حاولت مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام 36 طائرة مسيرة، اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تتسلم نظامي دفاع جوي من ألمانياتلقت القوات المسلحة السلوفاكية نظامين للدفاع الجوي من نوع MANTIS من ألمانيا في حفل أقيم في نيترا، جنوب غرب سلوفاكيا، لتعزيز أمن حدودها الأرضية. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. روسيا تعلن تدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبالة القرمقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الأوكراني: مقتل أكثر من 500 جندي روسي في تافرياأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، القضاء على 529 جنديا روسيا وأسر جندي واحد في اتجاه تافريا، خلال اليوم الماضي. اقرأ أكثر ⮕