الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية

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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السوريةالجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: حماس تحتجز 229 رهينة على الأقل في غزةأعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من الأشخاص الإضافيين يعتقد أن حماس تحتجزهم كرهائن في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يعترض صاروخًا أطلق من لبنانأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اعتراضه صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: 'لا مكان آمنا في قطاع غزة'حذرت مُنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من أنه لا مكان آمنا في غزة ، بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

عرفات: ما حدث مع الشهيد الصحفي سعيد الطويل غدر من الاحتلاليسعي الإحتلال الإسرائيلي لاستهداف صوت الحقيقة في غزة، فيتعرض الصحفيون يوميا للقصف من المحتل، حتى يتمكن من منع كشف حقيقة ما يجري من مجازر ومذابح على يد الجيش المحتل. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات البرية في حدود قطاع غزةأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توسيع العمليات البرية في حدود قطاع غزة. كما ذكر الجيش الإسرائيلي استخدام‏ طائرات التزود بالوقود اقرأ أكثر ⮕