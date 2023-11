الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط حزب الله طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو لبنان.. حزب الله يستهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وذكر أنه رد بـ"ضرب الخلية وراء عملية الإطلاق، وكذلك موقع إطلاق الصاروخ". وأطلقت القوات البرية الإسرائيلية بالتزامن قذائف مدفعية باتجاه"مصدر إطلاق الصاروخ".

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

