الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلة

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرالأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:52 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:55 موقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاجاري على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة"زادت في الآونة الأخيرة وإن القوات البرية ستوسع نشاطها" في غضون الساعات المقبلة.

ويحشد الجيش قواته ومعداته على حدود الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الجاري، عندما اخترق مسلحو حماس الدفاعات عبر جنوب إسرائيل ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وخطف 229 آخرين على الأقل. وتقصف المسيرات والمقاتلات والصواريخ الإسرائيلية أهدافا بلا هوادة في جميع أنحاء غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها الليلةالجيش الإسرائيلي القوات البرية ستوسع عملياتها الليلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها الليلةالجيش الإسرائيلي القوات البرية ستوسع عملياتها الليلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها الليلةالجيش الإسرائيلي القوات البرية ستوسع عملياتها الليلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا البرية ستوسع عملياتها في قطاع غزة الليلةأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بأن القوات البرية ستوسع عملياتها في قطاع غزة الليلة، بحسب ما نقلت قناة العربية. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية ستوسع عملياتها في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن القوات البرية ستوسع عملياتها في قطاع غزة، الليلة. اقرأ أكثر ⮕

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات برية توغلت في قطاع غزة ليلاً بهدف مهاجمة مواقع لـ«حماس»أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن القوات البرية الإسرائيلية نفذت عملية توغل كبيرة نسبيا في قطاع غزة خلال الليل. اقرأ أكثر ⮕