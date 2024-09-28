الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل حسن نصرالله وأقسام أخرى في حزب الله

أكدت وسائل إعلام إسرائيل ية، السبت، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي تمكن من السيطرة على برج المراقبة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى أنه تم منع هبوط طائرة إيرانية في مدرج المطار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قضى على حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، أمس كما قضى على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله".وأضاف في بيان اليوم: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الامنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية، ولقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة ضد مواطني إسرائيل".

وتابع متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله كان حسن نصرالله مسؤولًا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الالاف من الأعمال ضد إسرائيل وفي أنحاء العالم". ومضى يقول: "لقد كان حسن نصر الله صاحب القرار الرئيسي في التنظيم وصاحب الكلمة الوحيدة والنهائية عن كل قرار استراتيجي اتخده حزب الله وفي بعض الأحيان عن قرارات تكتيكية أيضًا."

واختتم البيان بقوله: "لقد انضمت منظمة حزب الله وزعيمها حسن نصرالله في الثامن من أكتوبر إلى الحرب ضد إسرائيل ومنذ ذلك الوقت واصل حزب الله هجماته ضد مواطني إسرائيل وجر دولة لبنان والمنطقة إلى التصعيد، وسيواصل جيش الدفاع استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال ضد مواطني دولة إسرائيل".الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

حزب الله حسن نصرالله إسرائيل مطار بيروت هجوم

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: طائراتنا ألقت 85 قنبلة لاغتيال نصر اللهالجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

حزب الله يعلن استهداف عدة مواقع إسرائيليةجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

عاجل.. جيش الاحتلال: قتلنا حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب اللهزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، القضاء أمس على حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله، وأحد مؤسسيه.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر اللهالمقالات والأخبار التي كتبها أو شارك في كتابتها: أحمد سعد إبراهيم

مصدر: akhbar - 🏆 16. / 51 اقرأ أكثر »

بقنابل تزن 2000 رطل و85 قنبلة خارقة.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال حسن نصر الله وعلى كركى.. معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن اجتماع لقيادات حزب الله بالضاحية الجنوبية.. ويطلق اسم 'ترتيب جديد' على العمليةقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه 'قضى على حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، أمس كما قضى على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بعد الإعلان عن اغتيال حسن نصر الله.. أحمد موسى: حزب الله أصبح من الماضيإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »