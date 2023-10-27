الجيش الأمريكي يحبط هجوما بمسيرة انتحارية على «عين الأسد»

إن القوات الأمريكية أحبطت هجوما بمسيرة انتحارية على بعد بضع كيلومترات من قاعدة عين الأسد، في العراق، و تمكنت من تدميرها.

وأوضح المسؤول حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة أن الهجوم وقع عند الثانية ظهرا بتوقيت العراق. وتم استهداف الأماكن حيث تتواجد قوات الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق في إطار تحالف دولي ضد الجهاديين بهجمات صاروخية وأخرى بمسيرات مرة تلو الأخرى هذا الشهر.كان البنتاجون ذكر بأن القوات الأمريكية وتلك المتحالفة معها تعرضت لعشرة هجمات في العراق وثلاثة في سوريا بين 17 و24 أكتوبر، تمّت بـ"مزيج من المسيّرات الهجومية من اتجاه واحد والصواريخ".

وذكر البنتاغون، أمس الأول الأربعاء، بأن 21 عنصرا في الجيش الأميركي"أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة هجمات بمسيّرات" في العراق وسوريا الأسبوع الماضي، لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع headtopics.com

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