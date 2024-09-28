الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال حسن نصرالله وعلي الكرّكي

بعد القصف ال إسرائيل ى الذى استهدف المبنى الرئيسى للحزب بالعاصمة ال لبنان ية بيروت، أعلن جيش الاحتلال بشكل رسمي أنه قتل زعيم الحزب.وأحد مؤسسيه، أمس كما قتل علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله ".

في عمر 63 عاماً، يعتبر حسن نصر الله قائداً سياسياً وعسكرياً في لبنان، رغم الانقسام حول مكانته، ورفض خصومه السياسيين لسطوته على الساحة اللبنانية، ونشر حزب الله للأسس الأيديولوجية للشيعة. وهو الوجه الرئيسي لحزب الله وقد لعب دوراً رئيسياً في تحوّل الجماعة تاريخياً لدخول الساحة السياسية واكتساب نفوذ في هيكل الحكومة اللبنانية.

حزب الله حسن نصرالله اغتيال إسرائيل لبنان

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