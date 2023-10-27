الجيش الأمريكي يحبط هجوما بمسيرة انتحارية على 'عين الأسد'

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مسؤول في البنتاجون إن القوات الأمريكية أحبطت هجوما بمسيرة انتحارية على بعد بضع كيلومترات من قاعدة عين الأسد، في العراق، وتمكنت من تدميرها.

وأوضح المسؤول -حسبما نقلت إحدى القنوات الإخبارية اليوم الجمعة- أن الهجوم وقع عند الثانية ظهرا بتوقيت العراق. ودرى استهداف الأماكن حيث تتواجد قوات الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق في إطار تحالف دولي ضد الجهاديين بهجمات صاروخية وأخرى بمسيرات مرة تلو الأخرى هذا الشهر.

وذكر البنتاجون بأن القوات الأمريكية وتلك المتحالفة معها تعرضت لعشرة هجمات في العراق وثلاثة في سوريا بين 17 و24 أكتوبر، تمّت بـ"مزيج من المسيّرات الهجومية من اتجاه واحد والصواريخ". وأشار البنتاجون، أمس الأول الأربعاء، إلى أن 21 عنصرا في الجيش الأميركي"أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة هجمات بمسيّرات" في العراق وسوريا الأسبوع الماضي، لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة. headtopics.com

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