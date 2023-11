الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صاروخ أرض-جو

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مهاجمة الأراضي اللبنانية"ردا على إطلاق صاروخ أرض-جو باتجاه مسيرة إسرائيلية"، نافيا سقوطها. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه"تم إطلاق صاروخ أرض-جو من الأراضي اللبنانية الليلة باتجاه طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد، وردا على ذلك، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المجموعة التي نفذت عملية إطلاق النار وموقع الإطلاق الذي أطلق منه الصاروخ. ولم يحدث أي ضرر للطائرة".

وأضاف البيان أن" باتجاه منطقة (جبل دوف وحرمون) مزارع شبعا وجبل الشيخ، وسقطت في مناطق مفتوحة. ردا على ذلك، هاجمت قوات المدفعية الإسرائيلية مصدر النيران". يأتي ذلك، بعدما كان حزب الله اللبناني أعلن فجر اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان.

وقال"حزب الله" في بيان:"عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في أجواء قريتي المالكية وهونين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهداف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الاسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين"حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري. ووصل عدد قتلى"حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء"طوفان الأقصى".

