الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 23 قرية لبنانية بسبب انتشار حزب الله

طلب جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم عدد من سكان القرى بالجنوب ال لبنان ي بإخلائها بشكل عاجل، زاعما أن قوات حزب الله تنتشر في هذه القرى التي سيستهدفها الطيران ال إسرائيل ي.وذكر المتحدث باسم ال جيش ال إسرائيل ي عبر تطبيق إكس أن 'لا يريد المساس بكم، ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا، وحذر من أن 'كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر'.

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