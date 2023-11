الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 11 ألف هدف لحماس في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 11 ألف هدف لحركة حماس منذ هجومها الذي نفذته في 7 أكتوبر الماضي.وشدد على أنه جرى إطلاق سراح أربعة رهائن كانوا في قبضة حماس وإنقاذ شخص واحد، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست مساء الأربعاء.

