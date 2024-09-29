الجيش اللبناني: دعوة إلى الوحدة الوطنية أمام مخططات إسرائيلية لتخريبية

أصدر الجيش ال لبنان ي بيانا يدعو فيه المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أفعال تمس بالسلم الأهلي، وأكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ الوطن .

وتابع الجيش اللبناني "تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي ، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".

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