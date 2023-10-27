الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع القرار العربى بشأن الأوضاع فى غزة

وحظي مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة بموافقة 120 دولة و45 تصويت ضده و14 امتنعوا، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

وحظي مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة بموافقة 120 دولة و45 تصويت ضده و14 امتنعوا، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

النص الكامل لمشروع قرار الأمم المتحدة بشان وقف العنف فى قطاع غزةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عربى بشان وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى 'هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية' اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع بغزة في جلسة ماراثونيةمباحثات للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة. اقرأ أكثر ⮕