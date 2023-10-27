الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة

مصراوي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة ، بغالبية أصوات 120 صوتا. وأبرز ما جاء في المشروع العربي، وقف إطلاق النار في غزة، دون الانحياز لطرف أو دعما للإرهاب، ولكن حقنًا للدماء البريئة، إضافة إلى التركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

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88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدةعاجل .. 88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لوقف فوري للعنف في غزة اقرأ أكثر ⮕

بدء جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلى على غزةبدأت جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: صوتوا لوقف العدوان الإسرائيلى ولوصول المساعدات الإنسانيةأهاب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم/الخميس/، بأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع بغزة في جلسة ماراثونيةمباحثات للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة. اقرأ أكثر ⮕