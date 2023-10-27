الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فى غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.

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الاتحاد الأوروبي يبحث الدعوة إلى هدنة إنسانية في قطاع غزةالاتحاد الأوروبي يبحث الدعوة إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا عربيًا لهدنة إنسانية في غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة : ندعو لوقف استهداف المدنيين في غزة ..فيديودعا ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرأ أكثر ⮕

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع بغزة في جلسة ماراثونيةمباحثات للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة. اقرأ أكثر ⮕