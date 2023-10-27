الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزة

القاهرة الإخبارية..

«الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزةأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعة العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

النص الكامل لمشروع قرار الأمم المتحدة بشان وقف العنف فى قطاع غزةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عربى بشان وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى 'هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية' اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

'الجمعية العامة' تتبني مشروع قرار عربيا يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف العنف في غزةنجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕