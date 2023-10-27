الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا عربيا غير ملزم بهدنة إنسانية وفورية ومستدامة في غزة

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي..

طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدالجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلةتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا عربيا غير ملزم يطالب"بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة" في غزة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا عربيًا لهدنة إنسانية في غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

ماكرون يطالب بهدنة إنسانية في غزة - بوابة الشروقطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدنة إنسانية في غزة؛ تسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕