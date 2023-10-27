الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا عربيًا لهدنة إنسانية في غزة

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار عربي خاص بـ"حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وذلك في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، هجومًا هو الأعنف على قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك في أعقاب بدء العملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة، والتي انطلقت بدءًا من يوم السبت 7 أكتوبر.

ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ضمن عملية عُرفت باسم"طوفان الأقصى"، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف. headtopics.com

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر تحديث للضحايا، سقوط 7326 شهيدًا إلى جانب أكثر من 18 ألف جريح، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية. وفي المقابل، سقط مئات القتلى في إسرائيل جراء هجمات المقاومة الفلسطينية، وقال هيئة البث الإسرائيلية، في وقتٍ سابقٍ، إن عدد القتلى الإسرائيليين بلغ 1400 قتيل.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

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