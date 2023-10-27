الجمعية العمومية بنادى الصيد تفوض مجلس الإدارة فى جدول الأعمال.. صور

وأكد المستشار أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 10 آلاف عضو من أصل 98 ألفا و487 عضوا من الذين لهم حق الحضور مسددي الاشتراك هذا العام وفقا للائحة النظام الأساسي.وشهدت الجمعية العمومية لـ نادي الصيد تواجد 3 آلاف و97 عضوا فقط، وبالتالي لم تكتمل الجمعية وبناء عليه تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الله غراب، بتنظيم الجمعية العمومية موجهين الشكر للإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي، ومدير الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة أحمد الوكيل.كما وجه غراب الشكر لأعضاء النادي، مؤكدا أن تفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية تشريف للمجلس. المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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