الجمعة العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزة

«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروبشيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة.عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقالقاهرة الإخبارية..

«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروبشيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة.عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقالقاهرة الإخبارية.. «الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة «بث مباشر»بدأت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، منذ قليل، عرض بثًا مباشرًا للجسلة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي، يدعو لهدنة إنسانية في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية ، منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕