الجمهورية: جهود مصرية حثيثة على جميع الأصعدة لحقن دماء الشعب الفلسطيني

وشددت الصحيفة على أن مصر تضع نصب أعينها المصلحة العامة للشعب الفلسطيني والأمة العربية؛ وهو ما كان محط تقدير من مختلف المؤسسات والدول الراعية لعملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتضرع إلى الله، أن يحفظ مصر ويجعلها - دومًا - سندًا لفلسطين وأمتها العربية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مفتي الجمهورية في جامعة سوهاج: نحيي الشعب الفلسطيني الصامد لرفضهم التهجير من وطنهمقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إننا لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ على موقفهم الصامد.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الصحفيين تدعو الأنظمة العربية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد دولة الاحتلال وحلفائهاأصدرت نقابة الصحفيين بيانا ردا على استمرار الأعمال الاجرامية للكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: جماهير الأهلي تزلزل استاد القاهرة بهتافات داعمة للفلسطينيين في مباراة صن داونزحرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة باستاد القاهرة الدولي على مساندة الشعب الفلسطيني

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بكاء محمد صبحي على الشعب الفلسطيني: 'العالم كله اتفق أن إسرائيل مظلومة بكل بجاحة'بكاء محمد صبحي على الشعب الفلسطيني: 'العالم كله اتفق أن إسرائيل مظلومة بكل بجاحة'

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزير العدل الفلسطينى: يجب ملاحقة الاحتلال لارتكابه جرائم حربقال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب طبقًا لاتفاقية جنيف، وكذلك أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: 400 مصاب وشهيد.. أحمد موسى ينفعل بعد جرائم إسرائيل في مخيم جنينشن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومخيم جنين، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على إبادة الشعب الفلسطيني.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕