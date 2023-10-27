الجلوس بطريقة خاطئة يعرضك لمشكلات صحية.. 'طرق صحية لازم تعرفها'

لفترات طويلة تضر بالصحة العامة لديهم، تبدأ بالألم المتفرق في أجزاء الجسم ما بين الرقبة والعمود الفقرى، ويوضح هذا التقرير بعض الأخطاء التي يمارسها الأفراد أثناء الجلوس، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.الجلوس لمدة تزيد عن 45 دقيقة متواصلة يضر بالظهر على المدى الطويل، مما يترتب على ذلك تتدهور عضلات الساق، وينصح الأطباء فى تلك الحالة بأخذ استراحة قصيرة كل 45 دقيقة، أوتقوم بالمشي بضع خطوات ، لأن المشى يقوى العضلات ويساعد في الحفاظ على توازن الجسم بصفة عامة .

إن الجلوس على أسطح ناعمة جدًا أو لا توفر دعمًا للظهر، والجلوس على أسطح منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، سوف يسبب ضررًا لظهرك، فيجب عليك الجلوس على مقعد ثابت. قال الدكتور فيشال بيشاتيوار، رئيس قسم جراحة العمود الفقري في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي ، إن حمل الهواتف المحمولة على مستوى منخفض جدًا أثناء الجلوس يمكن أن يسبب ألمًا في الرقبة عند وضع هاتفك الخلوي على مستوى العين أثناء استخدامه. الجلوس مع مقعدك مائلًا للخلف أثناء القيادة سيؤذي ظهرك.

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