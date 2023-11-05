أستاذ علوم سياسية: الجهد المصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة وأبدى أفشة اعتراضه خلال استبداله في مواجهة النادي الأهلي ضد المقاولون العرب في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر. وحقق النادي الأهلي الفوز أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.تظاهرة في القدس لأهالي المحتجزين تطالب نتنياهو بتسليم نفسه وعائلته لحماس

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MOBTADA: أستاذ علوم سياسية: الجهد المصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدةقال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن دور مصر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة يعود لعقود بعيدة.

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ELBALADOFFİCİAL: أستاذ العلوم السياسية: الجهد المصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدةقال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن دور مصر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة يعود لعقود بعيدة.

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MOBTADA: عضو التحالف الوطني لـ«إكسترا نيوز»: جهودنا ليست بعيدة عن أهالي غزة «فيديو»قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ جهود التحالف ليست بعيدة عن أهالي غزة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحمل على عاتقه القضية الفلسطينية، ودائما يدعمها.

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YOUM7: الإصلاح والنهضة: موقف مصر من القضية الفلسطينية مشرف وأحبط مخطط تصفية القضيةقال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية مشرف وأحبط مخطط كبير لتصفية القضية الفلسطينية، وكانت حجر عثرة..

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YOUM7: باحث لإكسترا نيوز: مصر أكدت لكل الدول أنها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينيةتحدث محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الدور المصرى فى مواجهة التهجير القسرى للفلسطينيين ومخططات تصفية القضية الفلسطينية

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MOBTADA: الإصلاح والنهضة: تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لدى الدولة المصريةقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية المصري بالاجتماع الوزاري العربي مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، يعكس محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية.

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