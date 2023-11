الجامعات تكشف الأوراق المطلوبة لسداد المصروفات الدراسية للمتعثرين

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالات التي يتم الإعفاء لمصروفاتها الدراسية وفقاً لقواعد تنظيم الجامعات الحكومية والخاصة هي الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء والطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بشرط تقديم كافة الأوراق التي تثبت ذلك.وأوضحت المصادر أن أبرز الاشتراطات تتمثل في حالات الطلاب اليتامى وضرورة تقديم الطالب لبحث اجتماعي عن حالته المادية وتقديم الأوراق التي تثبت تعثره وما يفيد قيده أيضا.انخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم«خبز مغموس بالدم»..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: دعم من الجامعات للطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسيةقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك دعم تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية الخاصة بعدد من المعاهد، وذلك عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوىحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: الجامعات تدعم الطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات بنسبة خصم.. اعرف الشروطتفاصيل كشفتها مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، بخصم نسبة

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: تعرف على الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024أعلنت عدد من المدارس، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لتسلم طلاب أولى ثانوي جهاز التابلت المدرسيحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأوراق المطلوبة لحصول طلاب الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت المدرسي ، وتتمثل في التالي:

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕