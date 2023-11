الجامعات: مستمرون في تطوير المناهج الدراسية وفق متطلبات الثورة الصناعية

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنّ المجلس وجّه بالاستمرار في تطوير وتحديث المناهج الدراسية لجميع الكليات والفرق بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بجانب التطوير والتحديث الدوري للمنصات التعليمية وتزويدها بالاختبارات والامتحانات وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

