الجالية المصرية بلندن تشارك في مؤتمر 'إنقذوا غزة' (تفاصيل)

وبحسب بيان، تحدث فى المؤتمر، چيرمي كوربون رئيس حزب العمال السابق، والمعروف بتضامنه مع القضية الفلسطينية، والتي كانت سببا في اتهامه لمعاداة السامية، والنائبة باملا فيتز باتريك والنائبة شابير لاكا وانس التكريتي من جمعية التضامن الفليسطينية.

وذكر البيان أن محور حديث الجميع كان عن جرائم الحرب التي ترتكب فى غزة وارتفاع عدد الشهداء والأطفال وتدمير المباني بشكل عشوائي وتواطئ حكام الدول العظمى مع التركيز على تواطئ رئيس وزراء بريطانيا بالتحديد وتبعيته لأمريكا متجاهلا جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

بدوره أعرب مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، عن فخره لدعوته وحديثه في مؤتمر يندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وداعم للقضية الفلسطينية. وقال رجب، إنه تناول في حديثه خلال المؤتمر، فخره واعتزازه للحديث في المؤتمر معتبرا نفسه كأحد شهود العيان على جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 1948 حتة الآن.

وأدان رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في ظل الصمت العالمي بالقول:"لكنى لم أتخيل أن جرائم حرب بهذه البشاعة وهذا الصمت الغريب وتأييد المحتل الغاصب". وأضاف:"ولكن وسط ذلك هناك بريق من الأمل يتمثل فى الرأي العام والتعاطف وتأييد القضية الفلسطينية من المواطنين حول العالم وأيضا من اليهود داخل وخارج إسرائيل".

وأشار إلى أنه ركز خلال حديثه في المؤتمر، على التأييد المصري للقضية الفلسطينية وعدد الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل القضية، مضيفا:"والآن نرى عدد شبابنا المتطوعين على الحدود الفليسطينية ينتظرون الإشارة لأيام عديدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ويعلمون أنهم قد يستشهدوا فى سبيل تحقيق هذا الهدف".

وواصل:"وختمت حديثي بتحية القيادة السياسية فى مصر برفضها تهجير أهل غزة واختفاء القضية الفليسطينية من على الخريطة مع وعدنا لاستمرارنا فى مساندة أصحاب الحق مهما كان الثمن".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: الجالية المصرية في لندن تشارك فى مؤتمر 'إنقذوا غزة'شاركت الجالية المصرية في لندن مع نقابات العمال وجمعية التضامن الفليسطينية وبلدية هاروا وبرنت وجمعية اوقفوا الحرب فى مؤتمر تحت عنوان ان غزة

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: جامعة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر الجمعية العلمية المصرية لجراحي المسالك البوليةكلية الطب جامعة الوادي الجديد شاركت في المؤتمر الثالث لقسم أمراض الباطنة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: حدث ليلاً| تفاصيل جديدة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع.. وكمائن الموت في غزةحدث ليلا تفاصيل جديدة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع وكمائن الموت في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: مرشح للزيادة.. رقم 'مفجع' للضحايا الأطفال في حرب غزةذكر تقرير لمنظمة أنقذوا الأطفال، أن عدد القتلى من الأطفال في قطاع غزة يشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي الضحايا منذ بداية القتال في 7 من أكتوبر.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: نائب وزير السياحة تشارك في مؤتمر 'الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون ..تفاصيلبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شاركت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي...الشباب محور التنمية..

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: يذهب لعمله بالدراجة.. طبيب فلسطيني يروي تفاصيل يومه لإنقاذ المصابين بغزةكشف الدكتور حسن زين الدين أحد الأطباء العاملين في قطاع غزة، تفاصيل يومه لإنقاذ الجرحى والمصابين في قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕