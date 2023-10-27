الثلاثاء المقبل.. نبيه بري يدعو لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة مشتركة بين عدد من اللجان، صباح يوم الثلاثاء المقبل; لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وشملت الدعوة لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والإعلام والإتصالات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وشئون المهجرين وحقوق الإنسان المرأه والطفل البيئة.

وتشهد الحدود اللبنانية توترات منذ - الثامن من شهر أكتوبر الجاري - جراء القصف المتبادل بين الجانين اللبناني والاسرائيلي عبر الحدود المشتركة.

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