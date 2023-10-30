الثأر يحصد روح شاب في الـ 30 من عمره بقنا

مازالت العادات البالية والقديمة ، التي تودي بحياة الانسان تسيطر علي تفكير البعض، فقد دفع المزارع حياته ثمنا للاخذ بالثأر وهو يعمل في وضح النهار حيث اطلق عليه النار .
احداث الواقعةتدور أحداث الواقعة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر في العقد الثالث من العمر يعيش في إحدى قري محافظة قنا، بسبب العادات البالية التي لا تزال تسيطر علي بعض الناس اخذا للثأر والتي تفتي عائلات باكملها.
تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً يفيد بمصرع شخص بطلقات نارية، أثناء قيادته جرار زراعي بقربة المرجية التابعة لمركز دشنا. وتبين مصرع محمد.ع ٣٠ عاماً، مقيم بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى، أثناء عمله على جرار زراعى بقربة المرجية بمركز دشنا، خلال تجدد خصومة ثأرية. headtopics.com
وعلى الفور دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
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