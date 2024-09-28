التقى وزير الخارجية والهجرة مع نظيره النيجري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع بكاري ياو سانجارى وزير الخارجية والتعاون الدولى و النيجر يين فى الخارج بدولة النيجر ، اليوم السبت، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد وزير الخارجية والهجرة بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر والنيجر، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعرب عن التطلع لمواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأكد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودورية عقد مشاورات سياسية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تناول الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث أكد الوزير الدكتور بدر عبد العاطي استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، وتناول محددات الموقف المصري التى ترتكز على احترام السيادة الكاملة لدول غرب أفريقيا وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية ودعم جهود الحكومات الوطنية في السيطرة على كافة أراضيها والتصدي للجماعات الإرهابية.

مصر النيجر وزير الخارجية العلاقات الدولية الساحل الافريقي

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره الكرواتي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدةالتقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع الدكتور Gordan Grlić Radman وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا يوم ٢٣ سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية يشكر كرواتيا لدعمها بشأن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبيالتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع الدكتور Gordan Grlić Radman وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا، اليوم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب إفريقيالتقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب افريقيا رونالد لامولا يوم ٢٧ سبتمبر، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية: نتطلع إلى تدفق المزيد من الاستثمارات التشيكية إلى مصروزير الخارجية يلتقي مع نظيره التشيكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمى مشروعات وخطط مصرالتقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية لنظيره الصيني: لا تهاون في قضية سد النهضةالتقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بـ وانج يي وزير خارجية الصين، وذلك علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »