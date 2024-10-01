التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري استهدف قاعدة إسرائيلية استُخدمت في اغتيال حسن نصر الله

التلفزيون ال إيران ي: الحرس الثوري استهدف قاعدة إسرائيل ية استُخدمت في اغتيال حسن نصر اللهبعد إغلاق المجال الجوي ببعض الدول.. وزارة الطيران ترفع حالة الاستعداد القصوى لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواءبعد هجوم إيران الصاروخي..

وأشارت الدكتورة سوزان القليني الى أن لجنة الرصد بالمجلس أصدرت تقريرا حول المسلسل يتضمن تحليل للمسلسل ومعالجته الدرامية لصورة المرأة والفئات العمرية لها في أدوار البطولة والصور الإيجابية والسلبية للمرأة، وأبرز القضايا التي يعتقد ان المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين.

إيران الحرس الثوري إسرائيل هجوم الشرق الأوسط

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