التنمية المحلية: إزالة 965 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال 24 ساعة

ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وإعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

YOUM7: إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية بمركز البلينا فى سوهاجأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن استمرار تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المحافظة، أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية

ELBALADOFFICIAL: في أول أيام الحملة.. إزالة 53 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقناقال محافظ قنا ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت خلال اليوم الأول فى إزالة 53 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية،

ALBAWABANEWS: إزالة 53 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال اليوم الأول بقناصرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت خلال اليوم الاول في إزالة 53 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية ، وذللك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس

YOUM7: إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الإسماعيليةنفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

ELBALADOFFICIAL: إزالة 75 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنياشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات

ELWATANNEWS: محافظ سوهاج: إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعيةأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، بإزالة 18 حالة تعدٍ على مساحة 4 أفدنة أراض زراعية

