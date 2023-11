التضامن: بروتوكول تعاون الهلال الأحمر المصري ونظيره الكويتي لدعم قطاع غزة اليوم

وعلى صعيد آخر قامت الوزارة في وقت سابق بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية البحرينية للتعاون من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في المحنة الإنسانية التي يمرون بها، حيث تقدم المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية دعمًا ماديًا يقدر بخمسين مليون جنيه لشراء مواد إغاثية وطبية للأشقاء الفلسطينيين لشحنها لقطاع غزة، على أن تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بالمساعدة في شراء وتوريد المواد الإغاثية ومواد المساعدات المطلوبة من السوق المصري...

وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن المواد الإغاثية من خيام وبطاطين ودفايات وغيرها من المواد التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني. كما استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري أوكاي ماميش محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي AFAD ، والدكتورة فاطمة ماريج رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي، والسفير صالح موطلو شن، سفير دولة تركيا لدى جمهورية مصر العربي وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في إيصال الإغاثات والمساعدات الإنسانية المقدمة من دولة تركيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر جمعية الهلال الأحمر المصري.من جديد..

