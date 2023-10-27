التعادل يحسم مواجهة شباب الأهلي والنصر بالدوري الأماراتي

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدمنظمة الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنتنشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 12:55 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 12:55 ص

خطف فريق النصر تعادلا مثيرا مع مضيفه شباب الأهلي 3 /3، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي، والتي شهدت كذلك فوز الوحدة على اتحاد كلباء 2 /1. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف خلف الوصل المتصدر، فيما رفع النصر رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق رينان في الدقيقة 15، قبل أن يدرك النصر التعادل عن طريق مانولو جابياديني في الدقيقة 23. وفي الدقيقة 41 سجل فيدريكو كارتابيا الهدف الثاني لشباب الأهلي، قبل أن يضيف زميله يحيى الغساني الهدف الثالث في الدقيقة 50. headtopics.com

وسجل النصر هدفه الثاني في الدقيقة 60 عن طريق كيفن أوجديلو، قبل أن يسجل حسن حمزة علي لاعب شباب الأهلي هدف النصر الثالث بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة66. وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي شباب الأهلي وهم لوكا ميليفوجفيتش في الدقيقة 53، وسالمين خميس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

إعلان رسمي من صن داونز قبل مواجهة الأهلي بالدوري الأفريقيوجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي رسالة إلي جماهيره، بعد التأهل إلي الدور نصف النهائي من بطولة اقرأ أكثر ⮕

المنتخب الأولمبى يقترب من مواجهة الإمارات وديا فى نوفمبراقترب منتخب مصر الأولمبى من مواجهة نظيره الاماراتي وديا خلال فترة التوقف الدولى في نوفمبر المقبل اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يعلن سبب استبعاد إمام عاشور من مواجهة صن داونزالأهلي يعلن سبب استبعاد إمام عاشور من مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يعلن سبب استبعاد إمام عاشور من مواجهة صن داونزالأهلي يعلن سبب استبعاد إمام عاشور من مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لاعب صن داونز: سنمنح الأهلي الاحترام الذي يستحقهأكد كوليسو موداو، مدافع ماميلودي صن داونز، على صعوبة مواجهة الأهلي اقرأ أكثر ⮕

'جماهيره مرعوبة'.. ميدو يكشف ما فعله مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهليجماهيره مرعوبة ميدو يكشف ما فعله مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕