التغيرات السلوكية في مرض الزهايمر: طرق إدارة وتخفيفها

غالبًا ما يعانون من مجموعة من التغيرات ال سلوك ية والذاكرة بسبب الطبيعة التقدمية للمرض، والتغيير ال سلوك ي الأكثر شيوعًا هو اللامبالاة، والذي يظهر لدى 72% من المرضى، في حين تشمل التغييرات ال سلوك ية الشائعة الأخرى الانفعال ،قلق، والتهيج ، والاضطراب النفسي ، وال سلوك الحركي الشاذ ، والاختلال في التثبيط ، والأوهام ، والهلوسة .غروب الشمس: زيادة الانفعال أو الارتباك في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء.يمكن أن تكون اليقظة الذهنية أداة مفيدة في إدارة التغيرات ال سلوك ية المرتبطة بمرض ال زهايمر ".

استخدام ممارسات اليقظة الذهنية مثل التركيز على التنفس، أو التصور الموجه، أو التمارين الخفيفة لإعادة تركيز انتباه المريض أثناء لحظات العدوان أو الارتباك.ويعتبر الوعي بالشؤون الجارية أداة مفيدة من خلال جعلهم يشاهدون الأخبار ويقرؤون الصحف ويناقشون الأحداث الجارية.كيف يمكن لمقدمي الرعاية أن يظلوا هادئين ومتعاونين ؟

زهايمر سلوك تغييرات سلوكية يقظات ذهنية رعاية

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