التغيرات المناخية بالساحل والدلتا.. تفاصيل لقاء سويلم مستشارَ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كتب- أحمد السعداوي: التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ماري ماتيو، مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وأشار سويلم إلى أهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضي COP27، والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجهًا بالدعوة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لدعم المبادرة، مشيراً إلى تزايد إقبال الدول على الانضمام إلى المبادرة والمشاركة في مسارات المبادرة المختلفة؛ والتي تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على...

الرى: دعوة 'الأمم المتحدة الإنمائى' لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياهالتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، حيث تم مناقشة موقف التعاون المشترك.. اقرأ أكثر ⮕

وزير الري يلتقي مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث التعاونالتقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ماري ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه. اقرأ أكثر ⮕

أسبوع القاهرة السادس للمياه.. تفاصيل لقاء سويلم مديرَ معهد البحر الأبيض المتوسط للمياهأسبوع القاهرة السادس للمياه تفاصيل لقاء سويلم مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مصر تدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التكيف المناخي في دلتا نهر النيلعلى هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بمارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى . اقرأ أكثر ⮕

وزير الري: نحتاج إلى استثمارات ضخمة لمواجهة التغيرات المناخيةقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نحن نحتاج إلى استثمارات ضخمة، لمواجهة التغيرات المناخية، والتي يأتي على رأسها، تداخل مياه البحر إلى المياه الجوفية. اقرأ أكثر ⮕

وزير الري: الخسائر والأضرار في إفريقيا جراء التغيرات المناخية كبيرةأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الخسائر والأضرار في إفريقيا جراء التغيرات المناخية كبيرة، فضلا عن التأثيرات التي حدثت للدول الإفريقية الناتجة عن التلوث الذي تحدثه دول أخرى. اقرأ أكثر ⮕