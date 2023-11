التضامن: مساعدات تكافلية لفقد العائل لمدة عام

- دعم الأسر ومتابعة أوضاعها من خلال الدعم النفسي والاجتماعي للأسر بعد الحادث، وبصفة خاصة فئات الأطفال والنساء والمسنين_ متابعة المصابين بالمستشفيات والوفاء باحتياجاتهم وأسرهم لحين تعافيهم وخروجه لمنازلهم، واستكمال المستندات اللازمة.

- التحقق من الحصول على نسخ من المستندات اللازمة للحصر والصرف، مثل الأرقام القومية، وشهادات الوفاة، والتقارير الطبية وأيام الإقامة في المستشفى، وإعلام الوراثة . - التنسيق مع المحافظة لرصد المستجدات، ومتابعة عمل اللجان المشكلة في المديريات الاجتماعية المختلفة طبقا للمستجدات الجارية

_ الاطلاع على الأبحاث للتقدير النهائي لموقف الخسائر والأضرار وذلك بهدف تقدير حجم مساعدات الإغاثة استعداداً لصرفها في حالة الاستحقاق طبقا للقرار (433) لسنة 2022._صرف مساعدة تكافلية للأسر التي فقد عائلها لمدة عام من تاريخ الحادث بما يعادل مساعدة الدعم النقدي تكافل.

