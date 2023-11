التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر ترجمة للاهتمام بالتعليم

وقالت خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن رؤية مصر 2030، بشأن التعليم، تكون من أجل الاتاحة و التنافسية. وتابعت أن مصر بها 105 مواطن، و60% منهم شباب، وأن سوق العمل كل عام يرتفع، وهناك مطالب بأن تنخفض الفجوة بين عدد الخريجين، وسوق العمل.

وأشارت إلى أن مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، يعتبر ترجمة على أرض الواقع لاستغلال أصول الدولة، والاستثمارات في التعليم.

