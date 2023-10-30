التخطيط القومي يعقد أولى حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023-2024

الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:16 م

نظم معهد التخطيط القومي الحلقة الأولى من حلقات سمينار شباب الباحثين تحت عنوان"هل يمكن للبحث العلمي أن يفيد عملية صنع السياسات؟" ضمن الفعاليات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي 2023-2024. يأتي ذلك بحضور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من أساتذة المعهد وأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة.

وأوضحت هالة أبوعلي نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، أن سمينار شباب الباحثين يستهدف بناء الجسور بين مراكز الفكر وصناع السياسات عبر تحويل الأبحاث العلمية إلى أوراق سياسات تقدم توصيات واضحة ورؤى محددة لصانعي السياسات ومتخذي القرار، لدعم عملية اتخاذ قرارات قائمة على دراسات منهجية وأدلة. headtopics.com

وفي سياق متصل، أكدت تيسير أبو النصر استشاري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على تنامي أهمية مراكز الفكر التي تؤدي دوراً هاماً في تأصيل العلاقة بين العلوم والمعرفة من جهة، والسياسات من جهة أخرى، خاصةً في ظل الطبيعة المتشابكة للقضايا التنموية والحاجة الملحة لتقديم توصيات مباشرة تعتمد على الحجج والأدلة للوقوف على أبعاد المشكلات المطروحة وطبيعتها.

وتناولت الحلقة الفرق بين كتابة أوراق تحليل السياسات والكتابة الأكاديمية أو البحثية، حيث تستهدف الأولى طرح حلول وتقديم بدائل لمتخذي القرار للوصول إلى أفضل الممارسات التي يمكن أن تنتهجها الدولة إزاء القضية المطروحة. headtopics.com

كما تم مناقشة أهمية دور محلل السياسات خاصة في مرحلة صياغة السياسة المقترحة بما يتيح لصانع القرار المفاضلة بين البدائل المختلفة المطروحة للتعامل مع المشكلة محل الدراسة، حيث تم استعراض مراحل وخطوات إعداد أوراق السياسات.

وتجدر الإشارة إلى أن سمينار هذا الموسم يركز على إكساب شباب الباحثين مهارات التواصل مع صناع السياسات بلغة علمية سلسة، من خلال العرض الموجز لسياسات القضايا البحثية محل الاهتمام، بحيث تتضمن عرض وتوصيف البدائل الموصي بها بشكل جيد، وترجمتها إلى مقترحات عملية قابلة للتطبيق، وتحديد الإطار الزمني، وقياس العائد والتكلفة الخاصة بكل منها، بما يساعد على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على الأدلة والحقائق. headtopics.com

التعليم تعلن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية لعام 2024أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

شروط تسكين دفعة جديدة من الطلاب والطالبات بمدن جامعة المنياأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا اليوم الأحد، عن تسكين دفعة جديدة من الطلاب والطالبات القدامى والجدد للعام الدراسي الجاري 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

جامعة القاهرة تعلن عن البطولات الرياضية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأولأعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

مستند.. شروط مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية لطلاب المدارسوجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بقواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اقرأ أكثر ⮕

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان شهر أكتوبر فى العلوم للصفوف الابتدائيةحددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسي الحالي 2023/2024 اقرأ أكثر ⮕

وزارة التعليم تحدد شروط وقواعد المسابقة الثقافية الكبرى للطلابحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الكبرى الإسلامية، للعام الدراسى الحالى 2023/2024.. اقرأ أكثر ⮕