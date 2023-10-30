التحالف الوطني: مصر الشريان الذي يمد أهالي قطاع غزة بالدعم (فيديو)

وأشار عبدالرحمن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن الشاحنات كانت تحمل مواد غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية، لافتا إلى أن اعتصام شباب التحالف الوطني أمام المعبر كان رسالة لضمير العام أن الجانب لمصري منتظر تسهيل دخول المساعدات.وأكد عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن مصر لا تغلق أبوابها أمام أشقائها، حيث إن مصر هى الشريان الذي يمد أهالي قطاع غزة بالدعم.

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التحالف الوطني: طورنا أولويات المساعدات لغزة والمستلزمات الطبية في المقدمةقال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يستجيب لدعوات القيادة السياسية بدعم أهالي غزة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ترسم ملحمة إنسانية.. اقرأ أكثر ⮕

التحالف الوطني: نجهز لقافلة مساعدات جديدة لصالح قطاع غزةقال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ انقطاع الاتصالات أثر بالسلب على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كاشفا عن نجاح التحالف الوطني اقرأ أكثر ⮕

عضو التحالف الوطني: نجهز قافلة مساعدات جديدة لأهالينا في قطاع غزة «فيديو»أوضح محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هل أثر انقطاع الاتصالات على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

التحالف الوطنى يجهز 3500 صندوق مواد غذائية ودواء وملابس لأهالى غزة بالإسماعيليةقام متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الاسماعيلية متمثل في جمعية رسالة بتعبئة 3500 صندوق مواد غذائية ودواء وملابس جديدة لإرسالها إلى أهالي غزة.. اقرأ أكثر ⮕

التحالف الوطني بالإسماعيلية يجهز 3500 صندوق مواد غذائية ودواء وملابس لأهالي غزةقام متطوعي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الاسماعيلية متمثل في جمعية رسالة بتعبئة ٣٥٠٠ صندوق مواد غذائية ودواء وملابس جديدة لإرسالها الي أهالي غزة وذلك بنادي الفيروز وعلى ضفاف بحيرة التمساح . اقرأ أكثر ⮕

«وفا»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة بالمدفعية (فيديو)نشرت الوكالة فيديو يظهر فيها مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تطلق قذائف نحو قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕