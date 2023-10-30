التحالف الوطنى والهلال الأحمر ينقلان 193 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كشف التحالف الوطنى التنموى والهلال الأحمر المصرى، أن حجم ماتم نقله من مساعدات لقطاع غزة وكمية ماوصل لشمال سيناء ويجرى نقله تباعا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأشار الغندور، إلى استعداد الجهاز التنفيذى فى شمال سيناء فى استقبال الجرحى الفلسطينيين حال السماح لهم بالدخول والعلاج فى المستشفيات المصرية، وتخصيص 3 أماكن لإقامة المرافقين للجرحى فى الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد عمرو مجدى، مدير العمليات بالتحالف الوطنى، على التسهيلات التى تقدمها المحافظة من اجل ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن التحالف الوطنى يضم 34 مؤسسة من كبرى المؤسسات تضم 34 ألف جمعية أهلية ووحدات قاعدية فى مختلف المحافظات المصرية. headtopics.com

وأشار إلى قيام 1500 متطوع من أعضاء التحالف بتجهيز واعداد شاحنات المساعدات قبل إدخالها إلى قطاع غزة، بجانب عشرات الالاف من المتطوعين فى القاهرة والمحافظات لإعداد شاحنات المساعدات التى تصل إلى شمال سيناء لصالح قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أن 600 متطوعًا بالهلال الأحمر المصرى قاموا بالعمل التطوعى فى استقبال وتخزين وترتيب وتحميل المساعدات التى تصل المحافظة لصالح غزة، لأكثر من 70 ألفا و763 ساعة عمل متواصلة منذ بدء الاحداث، معلنًا تضامن أهالى شمال سيناء مع أبناء قطاع غزة. headtopics.com

بدوره أكد محمد راجح مسؤول مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، على قيام المؤسسة بتقديم الخدمات المتنوعة للفلسطينيين الذى حالة ظروف الحرب على غزة فى عودتهم إلى القطاع، بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى، وعددهم 280 فلسطينيًا.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

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