التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بسبب الخلاف على ملكية محل بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام اثنين بالتشاجر مع المجني عليه أثر خلافات على ملكية محل ملك والد المتهم الأول وكان يستأجره المجنى عليه وقام المتهمون بمحاولة طرده فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام أحدهما على إثرها بطعنه بسلاح أبيض اودى بحياته.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مصرع شاب فى مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على ملكية محل بالقليوبيةلقى شاب مصرعه أثر تشاجره مع اثنان آخرين بسبب الخلاف على ملكية محل بدائرة قسم اول شبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بسبب الخلاف على ملكية محل.. مقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمةبسبب الخلاف على ملكية محل مقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالشرقيةقررت نيابة ههيا صباح اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية موتوسيكل أمام قرية المطاوعة في مركز ههيا محافظة الشرقية

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: التصريح بدفن جثة موظف إثر سقوطه من بلكونة منزله بشبين القناطرأمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن موظف لقي مصرعه موظف إثر سقوطه من بلكونه منزله بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها بعدة طلقات نارية في بنهاامرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها بعدة طلقات نارية اثر خلافات بينهما وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: طلبت الطلاق.. التصريح بدفن ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها في القليوبيةأمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها بعدة طلقات نارية اثر خلافات بينهما وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕