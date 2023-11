التحقيق في مصرع سوداني سقط من الطابق الخامس بأرض اللواء

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع الجمعية. انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لسوداني ، تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

