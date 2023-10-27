التحقيق مع 3 أشخاص لقيامهم بسرقة شخص بالإكراه في أوسيم

بالفحص تبين أن المذكور حال توقفه بدائرة المركز وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاذ الوقود قام (عاطلين وسائق مركبة توك توك 'لأحدهم معلومات جنائية' - مقيمين بدائرة المركز)، يستقلون مركبة 'توك توك'، وبحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالتعدى عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على (دراجته النارية- مبلغ مالي).عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم..

وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء 'المستخدمين في الواقعة- مبلغ مالي 'من متحصلات السرقة').بمواجهتهم اعترفوا، بارتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة 'التوك توك' المستخدمة في ارتكاب الواقعة كما أرشدوا عن الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها لدى عميلهم 'سيئ النية' (عاطل- مقيم بدائرة القسم).. تم ضبطه.سرقوا مولد كهربائي خاص ببرج محمول.. حبس 3 أشخاص بالشيخ زايدتقسيم الشرق الأوسط..

النيابة تقرر حبس 3 متهمين لسرقتهم نجار بالإكراه فى أوسيمأمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات. اقرأ أكثر ⮕

حبس 3 متهمين لسرقتهم نجارا بالإكراه في أوسيمأمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات اقرأ أكثر ⮕

استغلوا نفاذ الوقود.. تفاصيل ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة شخص بالإكراه والتعدي عليه بأوسيمكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات.. باستقبالها (نجار- مقيم بدائرة ال اقرأ أكثر ⮕

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي من برج شبكة محمول بالجيزةحبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي من برج شبكة محمول بالجيزة اقرأ أكثر ⮕

القبض على المتهمين بسرقة نجار بالإكراه والشروع في قتله بأوسيمنجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين بالتعدي على نجار وسرقة دراجته النارية بالإكراه، والشروع في قتله بدائرة مركز شرطة أوسيم. وكان قد تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله نجار مقيم بدائرة المركز مصابا بجروح متفرقة بالجسم. اقرأ أكثر ⮕

التحقيق مع شخصين لاتهامهما بالتعدى على عاطل والتسبب فى وفاته بعين شمستباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع شخصين، لاتهامهما بالتعدى على عاطل والتسبب في وفاته بمنطقة عين شمس. اقرأ أكثر ⮕