التخطيط تستهدف توفير 400 ألف وظيفة عمل جديدة خلال العام المالي الجاري

كتبت - شيماء حفظي: تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توفير 400 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالي الجاري 2023-2024، ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.4 مليون مُتعطل، لتبلغ نسبة البطالة 7.6% من جُملة قوة العمل. ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين، تستهدف الوزارة، رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة المشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة.

2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6). وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.

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