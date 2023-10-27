التحقيق مع طرفي مشاجرة بسبب 'جمع القمامة' بمدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع طرفي مشاجرة نتج عنها إصابة 3 أشخاص؛ بسبب خلافات على أولوية جمع القمامة بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم وجود مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص "أحدهم مصاب باشتباه نزيف بالمخ واضطراب بدرجة الوعى وآخر بكدمات وجروح")، طرف ثان: (3 أشخاص"مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم") جميعهم يعملون في جمع القمامة.

أمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض - عصى خشبية )؛ لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة بالمنطقة محل البلاغ، تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب. headtopics.com

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جريدة الفجر »

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