التخطيط: نستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل جديدة بخطة 23/2024

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وأوضحت أنه لا ينبغي أن تقتصر المعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد المطلقة من المتعطلين، وإنما يتعين أن تمتد للتصد لجميع الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع المشاهد في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير المنظم.

وحول تطور مؤشرات التشغيل والبطالة، أوضح تقرير الوزارة، أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من 2022 تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجع عدد المتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص معدل البطالة إلى 7.2% مقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6). headtopics.com

وبالنسبة لتقديرات الخطة لمعدلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 -25/2026)، فمن المتوقع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام ذاته على 4.1%، على أن تعاود منحاها التناقصي كلما تصاعد معدل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مسجلا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.

وأوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعد التدريجي لمعدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة متوسطة المدى (25/2026).

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