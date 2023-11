التأمين الصحي بالقليوبية ينظم يوما علميا للتوعية بأورام الثدي

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع القليوبية للتأمين الصحى أنه تم خلال الفعاليات تم عرض تجارب نجاح مقاومة المرض من محاربات السرطان. وأشار إلى أن اليوم العلمي يهدف إلي توعية المجتمع خاصة النساء بعوامل الخطورة التي تزيد إحتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.

وأكد أن صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة المصرية ، حيث تضع الدولة المصرية النهوض بصحة المرأة في صميم اهتمامتها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية"صحة المرأة صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تعتبر أحد الإنتصارات الهامة للمرأة المصرية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مياه القليوبية: 239 معدة متنوعة المهام لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطارأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم رفع درجات الاستعداد وتحديث خطه الشركة من خلال وضع سيناريوهات تفصيلية و الإجراءات التى يمكن تنفيذها

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: هيئة الدواء تكشف عوامل الإصابة بسرطان الثدى وتنصح بالفحص الذاتى دورياكشفت هيئة الدواء المصرية، عن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي والتى تتضمن التقدم في السن​ ووجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: هيئة الدواء تكشف عوامل الإصابة بسرطان الثدى وتنصح بالفحص الذاتى دورياكشفت هيئة الدواء المصرية، عن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي والتى تتضمن التقدم في السن​ ووجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة العمل تعلن عن 5931 وظيفة برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا.. التفاصيلأعلنت وزارة العمل، عن وجود 5931 وظيفة خالية فى 39 شركة بالقطاع الخاص على مستوى 11 محافظة، منها لذوى الإعاقة، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تفقد التأمين الصحي... محافظ مطروح يوجه بالتنسيق مع مركز القلب لزيادة عدد الاستشاريينتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء عيادة منطقة التأمين الصحي بمحافظة مطروح في إطار جولاته المستمرة على جميع القطاعات بالمحافظة للتأكد من سير العمل بها وتقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إحالة طبيبة بالتأمين الصحى فى المنصورة إلى المحاكمة العاجلة لتقاعسها عن العملأمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕